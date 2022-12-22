На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло локальное задымление

Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Фото: Вячеслав Городецкий/«Арктический обозреватель»
Утром 22 декабря в Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В МЧС региона уточнили, что было локальное задымление, которое своевременно обнаружили.
- Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - уточнили в ведомстве.
Возгорание случилось в погребе №18.
Напомним: на этой неделе на 35 СРЗ начали выводить авианосец «Адмирал Кузнецов» из сухого дока.
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