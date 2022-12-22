Пицца и горные лыжи: мурманские клиенты Tele2 получат преимущества на новогодние праздники

Новогодние праздники клиенты Tele2 могут увлекательно и с выгодой провести в Мурманской области. Фото: Пресс-служба Теле2

Tele2 добавила новые возможности в программу лояльности «Больше». Клиенты компании в Мурманской области получат бонусы при посещении горнолыжного комплекса Nord Star, а также при покупках в сети «ПиццаФабрика».

Новогодние праздники клиенты Tele2 могут увлекательно и с выгодой провести в Мурманской области. Оператор предлагает посетить горнолыжный комплекс Nord Star, где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Здесь можно арендовать необходимый инвентарь, забронировать занятия с инструктором. В комплексе доступны четыре уровня трасс, длина которых варьируется от 750 до 1000 метров, перепады высот достигают 120 метров. Для занятия спортом с удобством и комфортом предусмотрен подъемник. До конца марта 2023 года клиенты Tele2 получат 5 подъемов в подарок.

До 31 января 2023 года абонентам Tele2 предложат пиццу в подарок при заказе двух других пицц в сети «ПиццаФабрика». Для получения подарка достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить при заказе доставки на сайте, в приложении или по телефону.

Программа лояльности «Больше» включает предложения, которые поддерживают увлечения клиентов в разных сферах. Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – подарки, скидки, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше».

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