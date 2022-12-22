Жительницу Мурманска покусала гулявшая без поводка собака

Женщина написала заявление в полицию. Фото: vk.com/selena_85

21 декабря на жительницу Мурманска напала домашняя собака, которая гуляла с хозяйкой без поводка и намордника. Инцидент произошел на сопке, что находится за домом на улице Полухина, 11.

- Около 21 часа я вышла на прогулку со своей собакой, которая была на поводке. Там гуляла неадекватная женщина с двумя собаками, обе были без намордника и без поводка. Пес без каких-либо звуков подбежал и начал кусать моего питомца, на оклики хозяйки он никак не реагировал. Когда она соизволила подойти, вместо того, чтобы оттащить быстрее собаку, начала спрашивать, почему я кричу, а потом просто ушла, - поделилась Инна Сильянова на личной странице в соцсетях.

Животное покусало северянку, медики зафиксировали у нее укушенные раны бедра. Женщина написала заявление в полицию.

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