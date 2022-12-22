Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировали

Огонь объял погреб №18. Фото: Вячеслав Городецкий/«Арктический обозреватель»

Утром 22 декабря в Мурманске загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» - огонь объял погреб №18. Как сообщили в МЧС региона, пожар уже ликвидировали.

- Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - прокомментировали в министерстве.

Напомним: появились первые фото с места пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов».

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