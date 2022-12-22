Мэр китайского города-побратима Харбина поздравил жителей Мурманска с Новым годом

В сентябре 2016 года Мурманск стал побратимом 10-миллионного китайского Харбина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2016 года Мурманск стал побратимом 10-миллионного китайского Харбина. Накануне Нового года-2023 в Заполярье прилетело поздравление от дружественного города.

- Добрые пожелания из Китайской Народной Республики. С наступающим Новым годом мурманчан поздравляет мэр города Харбина Чжан Цисян от имени Народного правительства города и его жителей, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Накануне Нового года-2023 в Заполярье прилетело поздравление от дружественного города. Фото: Администрация города Мурманска

Напомним: исландский город Акюрейри перестал быть побратимом Мурманска. Решение о разрыве международных связей с ним единогласно приняли на очередном Совете депутатов города в декабре.

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