Мурманская область лидирует по количеству современных библиотек среди регионов России

В этом году жители Мурманской области стали чаще ходить в библиотеки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманские библиотеки - одни из лучших в стране. Так, регион находится на четвертом месте в России и первом по Северо-Западу по количеству созданных библиотек нового поколения. На сегодняшний день у нас работает 19 модернизированных библиотек в 14 уголках региона.

В этом году жители Мурманской области стали чаще ходить в библиотеки – количество посещений выросло на 8% по сравнению с прошлым годом.

- Библиотеки – настоящий локомотив заполярной культуры. День за день, год за годом работники сферы доказывают, что в этих культурных учреждениях ярко, интересно и динамично. Пространства обновляются, пополняются книжные фонды, при федеральной поддержке воплощаются в жизнь новые проекты, – отметила министр культуры региона Ольга Обухова.

Напомним: Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку обновили за 70 миллионов рублей.

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