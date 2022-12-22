В баре Мурманска задержали дебошира из Уфы

32-летнего уроженца Уфы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поздней ночью сотрудники Росгвардии выезжали по тревожному сигналу в мурманский бар, что находится на улице Орликовой. Там буянил посетитель.
- Как выяснили росгвардейцы, мужчина выражался матом в адрес персонала и проявлял агрессию по отношению к посетителям, чем мешал работе заведения. На замечания он не реагировал, уходить отказывался и оказывал активное сопротивление правоохранителям, - сообщили в пресс-службе ведомства.
32-летнего уроженца Уфы доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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