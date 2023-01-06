В ночь на Рождество в Мурманске перекроют улицы

Накануне Рождества в Мурманске перекроют несколько улиц, ограничения для всех видов транспорта будут действовать с 18.00 6 января и до 6.00 7 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Накануне Рождества в Мурманске перекроют несколько улиц, ограничения для всех видов транспорта будут действовать с 18.00 6 января и до 6.00 7 января.

Проезд будет закрыт по улице Зеленой, Александра Торцева, по переулку Терскому (от улицы Карла Либкнехта до дома №6 по улице Пищевиков), по Верхне-Ростинскому шоссе (от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев-североморцев).

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