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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:02

На Рождество в Мурманске перекроют четыре улицы

Ограничения будут введены для всех видов транспорта с вечера 6 января по утро 7 января
Ника СВЕТЛОВА
Водителей предупреждают о перекрытии дорог на Рождество в 2023 году в Мурманске.

Водителей предупреждают о перекрытии дорог на Рождество в 2023 году в Мурманске.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о перекрытии дорог на Рождество в 2023 году в Мурманске.

- С 18.00 6 января до 6.00 7 января будут введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств, - сообщили в администрации Мурманска.

Речь идет об улицах Зеленой, Александра Торцева, переулке Терском ( от Карла Либкнехта до дома №6 на улице Пищевиков), Верхне-Ростинском шоссе (от Свято-Преображенского.

Напомним: участок автодороги Мишуково - Снежногорск временно перекрывают до 25 декабря.

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