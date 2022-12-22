Мурманская область находится на последнем месте в стране по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор представил еженедельную статистику по вакцинации от гриппа среди субъектов РФ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Роспотребнадзор представил еженедельную статистику по вакцинации от гриппа среди субъектов РФ. Мурманская область в рейтинге находится на последнем месте с показателем 40,9% охвата населения.
Также в аутсайдерах находятся Хакасия, Хабаровский край, Кабардино-Балкария. Самый лучших темп вакцинации от гриппа - в Республике Тыва (63,7%).
Напомним: в Мурманской области растет число заболевших гриппом. По последним данным от регионального Роспотребнадзора, в Заполярье зафиксировали 303 случая гриппа, в том числе 296 - свиного.
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