Мурманская область находится на последнем месте в стране по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор представил еженедельную статистику по вакцинации от гриппа среди субъектов РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор представил еженедельную статистику по вакцинации от гриппа среди субъектов РФ. Мурманская область в рейтинге находится на последнем месте с показателем 40,9% охвата населения.

Также в аутсайдерах находятся Хакасия, Хабаровский край, Кабардино-Балкария. Самый лучших темп вакцинации от гриппа - в Республике Тыва (63,7%).

Напомним: в Мурманской области растет число заболевших гриппом. По последним данным от регионального Роспотребнадзора, в Заполярье зафиксировали 303 случая гриппа, в том числе 296 - свиного.

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