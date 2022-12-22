В Мончегорске откроется фотовыставка «Сполохов зов» Валентина Жиганова

Выставка будет работать до 14 января, вход свободный. Фото: личный архив
24 декабря в 14.00 в Мончегорске откроется фотовыставка «Сполохов зов», на которой будут представлены работы известного в Мурманской области апатитского фотографа Валентина Жиганова.
- Особую популярность ему принесли фотографии полярного сияния. О тонкостях охоты за этим удивительным явлением, о легендах и природе сполохов и расскажет мастер на встрече, - сообщили в музее истории города Мончегорска.
Выставка будет работать до 14 января, вход свободный.
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