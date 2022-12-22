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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:21

Четыре школы в Мурманской области закрыты из-за гриппа

Специальные меры введены в 65 общеобразовательных организаций
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Почти 70% заболевших - дети.

Почти 70% заболевших - дети.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области растет число заболевших гриппом. По последним данным от регионального Роспотребнадзора, в Заполярье зафиксировали 303 случая гриппа, в том числе 296 - свиного.

- В связи с высокой заболеваемостью проведено разобщение обучающихся в 253 классах 65 общеобразовательных организаций, четыре общеобразовательные организации закрыты полностью, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Почти 70% заболевших - дети.

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