У здания правительства в Мурманске произошла авария с двумя пострадавшими

Сообщение об этом поступило в Госавтоинспекцию в 20.30. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Вечером 21 декабря в центре Мурманска произошла авария с двумя пострадавшими. У здания областного правительства на перекрестке Ленина - Карла Маркса столкнулись Renault Kaptur и Nissan. Сообщение об этом поступило в Госавтоинспекцию в 20.30.

- В результате ДТП два человека получили ранения. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в ночь на 21 декабря в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины. Водитель иномарки врезался в забор детского сада.

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