Банк в Мурманской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за спам-звонок

Северянин получил об банка спам-звонок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманской области пожаловался в УФАС на АО «Банк Русский Стандарт», от которого получил рекламный звонок. Абоненту предложили льготную процентную ставку. При этом согласия на рекламу северянин не давал.

- Банк пояснил антимонопольному органу, что звонок жителю был произведен ошибочно в результате некорректного набора номера. Банк не имел цели звонить абоненту, который не является его клиентом, - сообщили в УФАС по Мурманской области.

При этом аналогично компания нарушала федеральный закон о «Рекламе» в других регионах. После звонка северянину банк оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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