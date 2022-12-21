В Мурманской области ожидается снег и до -17 градусов

На дорогах гололедица.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
22 декабря в Мурманской области будет прохладная, а ночью и морозная, погода. Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления.
По прогнозам мурманского гидрометцентра, ожидается временами снег, температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях -12-17, днем -4 -9 градусов. На дорогах гололедица.
Напомним: на улице Воровского в Мурманске начали строить ледяную горку.
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