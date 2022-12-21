Создателей снежной фигуры кролика в Мончегорске наградили благодарственными письмами

Создателей снежной фигуры кролика наградили благодарственными письмами. Фото: Администрация города Мончегорска

Каждый год сотрудники «Печенгастрой» в Мончегорске создают из снега ствол года. В этом году фигура кролика удалась настолько, что северяне буквально потребовали наградить умельцев. И мнение народа услышали - талантливым мончегорцам вручили благодарственные письма.

Создателей снежной фигуры кролика наградили благодарственными письмами.

- Снежная фигура кролика на площади произвела настоящий фурор. Она уже разлетелась по всем социальным сетям не только Мурманской области, но и России. Мы не могли это не отметить и наградили талантливых сотрудников цеха ремонта «Печенгастрой» благодарственными письмами. Вот имена этих талантливых мончегорцев : Солтан Илья Михайлович (скульптор), Архипов Андрей Сергеевич, Шукшин Вячеслав Григорьевич, Дресвяин Алексей Ильич, Жиляев Владислав Александрович, Черкасский Сергей Григорьевич (идейный вдохновитель) и Завалипич Виталий Викторович. Отдельно хотелось бы поблагодарить весь коллектив «Печенгастрой» за то, что поддерживаете своих талантливых сотрудников, - написал на личной странице в «ВКонтакте» глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

А вот снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки у городского парка, по мнению северян, не удались. В чертах Снегурочки увидели сходство с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Рожковым.

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