Дети участников СВО смогут бесплатно посетить мурманский бассейн в новогодние праздники

Сеансы доступны в новогодние праздники - 3 января в 14.45, 15.30, 16.15 и 8 января в 11.45, 12.30. Фото: Евгения ГУСЕВА

В бассейне мурманского спортивного центра «Авангард» пройдут бесплатные сеансы плавания для детей, чьи родные являются участниками спецоперации, в том числе призваны на военную службу по мобилизации.

Сеансы доступны в новогодние праздники - 3 января в 14.45, 15.30, 16.15 и 8 января в 11.45, 12.30.

- Необходима предварительная запись по телефону: 8 (815-2) 24-28-80. Запись на 3 января начинается с 30 декабря, а на 8 января - с 5 января, - сообщили в оперштабе региона.

Бассейн находится на улице Лобова, 51. Посетить его бесплатно также могут пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды I и II групп и дети-сироты.

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