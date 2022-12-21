В школах Мурманской области выявили многочисленные нарушения

Администрации муниципалитетов недостаточно финансировали образовательные организации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области органы прокуратуры выявили множество нарушений в школах.

Так, повсеместно обнаруживались несоответствующие требованиям закона локальные правовые акты. В одной из школ Апатитов в регламентирующем пропускной режим документе не было запрета на пронос в школу токсичных химикатов и отравляющих веществ. А в школе Кировска были установлены завышенные требования к форме учеников.

- В ряде школ была нехватка учебной литературы, оснащения курсов ОБЖ и патриотического воспитания ребят. В образовательных организациях также допускались нарушения противопожарного, санитарно-эпидемиологического, антитеррористического законодательства, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того, администрации муниципалитетов недостаточно финансировали образовательные организации.

Прокуратурой региона принято более 400 мер реагирования, направленных на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений.

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