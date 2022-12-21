Герой России Михаил Попов приехал на короткий отпуск в Мурманскую область из зоны СВО

В Мурманскую область из зоны проведения спецоперации прилетел Герой России майор Михаил Попов. Фото: vk.com/reginfo51

В Мурманскую область из зоны проведения спецоперации прилетел Герой России майор Михаил Попов.

Как сообщает оперштаб региона, в аэропорту военнослужащего встретили родные и близкие, а также молодые активисты. Известно, что мужчина приехал в родные края на короткий отпуск.

Напомним: осенью этого года в школе №5 Печенги установили «Парту героя» в честь майора Михаила Попова.

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