В Мурманской области изменили закон об обмене земельных участков для многодетных семей на денежные выплаты

Такие семьи могут отказаться от участка и получить взамен денежную компенсацию. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На последнем в году заседании Мурманской областной Думы депутаты приняли поправки в региональный закон, прописывающий правила предоставления земельных участков многодетным семьям.

Такие семьи могут отказаться от участка и получить взамен денежную компенсацию. Однако нередко возникали трудности: северяне не спешили возвращать землю государству в надежде, что на ней можно будет построить дом. Но трудности с прокладкой коммуникаций, не решаемые годами, вынуждали менять семьи. При этом к моменту, когда семья оказывалась от участка, она нередко теряла статус многодетной, так как вырастали старшие дети. Депутаты учли этот момент.

Парламентарии поддержали предложение регионального правительства дать северянам возможность возвращать участки без подтверждения статуса многодетности. В год на компенсации потребуется порядка 93 миллионов рублей.

Напомним: 20 декабря депутаты Мурманской областной Думы приняли поправки в закон о содействии развитию льготного ипотечного кредитования, упростив условия для заявителей. При этом с льготной ипотекой в регионе есть проблемы.

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