В Мурманске 87-летняя бабушка замерзала в квартире из-за управляющей компании

Долгое время бабушке приходилось мерзнуть из-за «прохудившихся» межпанельных швов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

87-летняя мурманчанка сможет встретить Новый год в теплой квартире благодаря судебным приставам. Долгое время бабушке приходилось мерзнуть из-за «прохудившихся» межпанельных швов.

Отзывчивые соседи помогли северянке обратиться в суд, который встал на сторону женщины и обязал управляющую компанию заделать межпанельные швы. Однако та выполнять работы не торопилась даже после списания исполнительского сбора в 50 тысяч рублей.

Работы УК запланировала лишь на весну 2023 года, поэтому судебному приставу пришлось лично побеседовать с руководителем «управляшки».

- Пристав настоял на исполнении судебного решения до конца этого года, после чего руководство организации-должника пересмотрело свои планы и провело ремонт межпанельных швов, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Теперь пенсионерка будет жить в тепле и уюте.

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