«Это Север, детка». Как звучит гимн молодежи Мурманской области

В Мурманской области подвели итоги конкурса на создание гимна молодежи региона. Фото: Личный архив / Администрация Ловозерского района

В Мурманской области подвели итоги конкурса на создание гимна молодежи региона. Выиграл его Олег Тарабанов из Ловозера, записавший трек «Это Север, детка».

- Олег работает в Ловозерской межпоселенческой библиотеке, имеет активную жизненную позицию, является лидером ловозерской молодежи, успешно возглавляет молодежное пространство «Сопки», является организатором молодежных мероприятий! Во всех начинаниях Олега поддерживает мама! Трек тоже записывали вместе! - сообщили в администрации Ловозерского района.

Послушать трек можно здесь.

Напомним: В Мурманской области прошел финал регионального конкурса «Молодой предприниматель года». Участниками стали представители местного бизнеса от 16 до 35 лет.

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