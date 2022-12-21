В ЗАГСЕ Мурманска расписали 79-летнюю невесту и 86-летнего жениха

21 декабря в ЗАГСЕ Мурманска состоялась свадьба, которая выделяется на фоне остальных. Фото: Администрация города Мурманска

21 декабря в ЗАГСЕ Мурманска состоялась свадьба, которая выделяется на фоне остальных. Дело в том, что невесте Галине Михайловне - 79 лет, а жениху Евгению Федоровичу - 86.

- Мурманчан связывают похожие судьбы: оба – ветераны труда, имеют статус «Дети войны», оба приехали на Север в юности и связали свою жизнь с рыбной промышленностью. Но главное, что их объединяет – любовь и глубокое уважение друг к другу. Поздравляю молодоженов! Пусть в вашей семье царят счастье, уют и гармония! - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС. Так, за 9 месяцев 2022 года количество пар, сыгравших свадьбу, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилось до 3 671, или на 1,7%.

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