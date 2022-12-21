Получателей квот на добычу водных биоресурсов обяжут инвестировать в Мурманскую область

Ранее Мурманская областная Дума не поддержала внесение изменений в закон «О рыболовстве». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума РФ во втором чтении приняла закон о перераспределении квот на добычу водных биоресурсов. Теперь те компании, что получат квоты, будут обязаны инвестировать в «морские» регионы.

Например, это подразумевает строительство заводов по переработке улова, которые в течение двух лет должны будут производить продукцию в размере 60% от квоты.

- Либо мы строим суда и заводы, либо все остается, как есть: те, кто владеет квотами, живут за пределами страны, фирмы — в офшорах, а регионы прозябают. Если это народное достояние, давайте, чтобы это народу и служило, давайте, чтобы природные ресурсы работали на развитие страны. Будут заводы — будут рабочие места, зарплата. Будут суда — будут рабочие места, в бюджет пойдут отчисления, - цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина «АиФ-Мурманск».

Ранее Мурманская областная Дума не поддержала внесение изменений в закон «О рыболовстве», посчитав, что они ухудшат ситуацию в отрасли.

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