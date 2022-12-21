В 2023 году в Мурманске по нацпроекту отремонтируют 20 участков дорог

До 1 апреля планируется законтрактовать все объекты. Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации Мурманска представили перечень дорожных участков, которые в 2023 году отремонтируют при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего 20 участков общей протяженностью 14 километров.

- При выборе участков ориентировались на пожелания горожан и оценку технического состояния дорог. В итоговый перечень вошли центральные улицы, дороги Восточного микрорайона, жилого района Росляково, подъезды к социально значимым учреждениям и ряд других объектов. Работы традиционно затронут все округа Мурманска, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, работы пройдут на улицах Алексея Хлобыстова, Старостина, Челюскинцев, Советской, Декабристов, Профсоюзов, Георгия Седова, Шевченко, Коммуны, Карла Либкнехта, Молодежной, Полярные Зори, Калинина, Карла Маркса, Планерной, Шмидта, Александра Невского, на Верхне-Ростинском шоссе, на проспекте Героев-североморцев, на подъезде к центру детского и юношеского туризма «Парус».

До 1 апреля планируется законтрактовать все объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru