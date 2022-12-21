24 декабря в Мурманске откроется ярмарка «На Севере - тепло!»

Ярмарки стали одной из визитных карточек праздников в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ярмарки стали одной из визитных карточек праздников в Мурманске. К Новому году на улице Воровского отроется ярмарка «На Севере - тепло!». Она начнет работу 24 декабря в 12.00 и будет действовать до 8 января включительно.

- Каждый желающий сможет приобрести подарки для своих близких, попробовать вкуснейшие блюда и напитки от местных предпринимателей, выбрать елочку для дома, бесплатно отправить новогодний привет в любой конец России своим друзьям в виде открытки, - сообщили организаторы.

Также на улице Воровского появится ледяная горка, для детей в определенные часы будет работать развлекательная программа.

С 24 и 25 декабря ярмарка будет работать с 12.00 до 21.00, 26-30 декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00, с 1 по 8 января - с 12.00 до 21.00.

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