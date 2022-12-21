В Мурманске завершились поиски пропавшей 12-летней школьницы

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о завершении поисков 12-летней девочки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о завершении поисков 12-летней девочки.

Юная северянка ушла из дома 19 декабря, с тех пор ее местоположение было не известно. Вечером 20 декабря стало известно, что девочку нашли живой и невредимой.

Напомним: больше недели в Мурманске ищут 40-летнего местного жителя Александра Сокура. Мужчина ушел из дома 11 декабря около 14.00 (ул. Бредова, 12). С тех пор его местонахождение не известно.

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