В Мурманске началась операция по выводу авианосца «Адмирал Кузнецов» из дока

В Мурманске на 35 СРЗ началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске на 35 СРЗ началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока.

- Она продлится ориентировочно в течение месяца, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним: ремонт авианосца начался летом этого года. Тогда же стало известно, что из дока он не выйдет до осени.

Напомним: в Мурманске будет работать крупнейший на Северо-Западе России судоремонтный док при 35 СРЗ. Его сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

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