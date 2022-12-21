Нежилой дом в Териберке тушили больше суток

Ликвидацию пожара зафиксировали в 9.05 21 числа. Фото:vk.com/my_teriberka

Рано утром 20 декабря в Териберке загорелось нежилое деревянное здание рядом с пляжем. О пожаре на улице 1-ой Пятилетки, 3 поступило в МЧС в 4.58. На борьбу с ним ушло больше суток.

- В результате происшествия строение площадью 525 квадратных метров уничтожено огнем по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Ликвидацию пожара зафиксировали в 9.05 21 числа.

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