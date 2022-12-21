Андрей Малахов и олимпийские чемпионы открыли арт-каток в Апатитах

В Апатитах красиво начался сезон катания на коньках. Арт-каток при санатории «Изовела» открыли Андрей Малахов и олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Александр Энберт. Фото: скриншот видео

В Апатитах красиво начался сезон катания на коньках. Арт-каток при санатории «Изовела» открыли Андрей Малахов и олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Александр Энберт.

- В 2021 году сезон открывала олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР Наталья Бестемьянова. В этом году также состоится выступление прославленных фигуристов: трехкратной чемпионки России, четырехкратной чемпионки Европы, чемпионки мира и двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар и трехкратного призера России, призера Европы, двукратного призера Чемпионата мира по фигурному катанию, серебряного призера Олимпиады Александра Энберта, - сообщили в Центре современного искусства «Сияние».

Напомним: губернаторские елки в Мурманской области в этом году прошли в новом формате - юные северяне увидели ледовое шоу «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха. На льду выступили Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

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