Житель Мурманска заплатит штраф в 30 тысяч рублей за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

За попытку дать взятку мурманчанин заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Мурманска, которого обвиняли, как уточнили в СУ Следственного комитета региона, по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).

Два года назад 2 декабря мужчина сел за руль Chevrolet Captivaпьяным, его странную и опасную для других машин и пешеходов езду заметили сотрудники ДПС, которые остановили авто. В тот момент северянин ехал по проспекту Героев-североморцев.

- Понимая, что сотрудникам полиции стал очевиден факт управления им автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель стал уговаривать инспекторов не привлекать и отпустить его. При этом осужденный предлагал взятку в сумме 20 тысяч рублей, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Все действия мужчины были записаны на видеорегистратор служебной машины ДПС. За попытку дать взятку мурманчанин заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним: сотрудник администрации Полярных Зорь получил взятку в 200 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу, но при этом не уволили.

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