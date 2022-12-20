В Мурманске проверили места продажи пиротехники

Новый год - жаркая пора для экстренных служб. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Новый год - жаркая пора для экстренных служб. Так, в это время растет количество пожаров из-за пиротехники и гирлянд. Накануне праздника специалисты из МЧС проверили места продажи фейерверков, бенгальских огней и петард.

- Большое внимание уделяется выполнению установленных требований в местах хранения и реализации пиротехнических изделий, расположенных в Мурманске, наличию лицензии на распространение, соответствию норм загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями и условия хранения, наличие сертификатов соответствия на реализуемую продукцию, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в новогоднюю ночь в Мурманске и других городах региона не будет фейерверка. Места для запусков фейерверков северянам также пока не определены.

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