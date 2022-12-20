На улице Воровского в Мурманске возводят ледяную горку

К 20 декабря горки также планировалось возвести и по другим адресам. Фото: vk.com/murmanskgroup

На улице Воровского в Мурманске начали строить ледяную горку. Фотографии с места установки зимнего развлечения опубликовали в паблике «Мурманск» (18+).

В группе отметили, что к 20 декабря горки также планировалось возвести и по другим адресам: в сквере на улице Зои Космодемьянской, в сквере по переулку Русанова, в зоне отдыха у озера Глубокое и других. Но пока что она появилась только в центре города.

Напомним: в Мончегорске сделали огромного снежного зайца.

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