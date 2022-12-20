В Мурманской области ожидаются снегопады

21 декабря местами пройдет снег, температура воздуха ночью составит -6 -11 градусов, при прояснениях до -16, днем -2 -7. На дорогах гололедица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется прохладная, а ночью и морозная погода. В ближайшие дни Кольский полуостров будет под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией.

21 декабря местами пройдет снег, температура воздуха ночью составит -6 -11 градусов, при прояснениях до -16, днем -2 -7. На дорогах гололедица.

А 22 декабря, по прогнозам мурманского гидрометцентра, ожидаются интенсивные снегопады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru