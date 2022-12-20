В Мурманской области ожидаются снегопады

21 декабря местами пройдет снег, температура воздуха ночью составит -6 -11 градусов, при прояснениях до -16, днем -2 -7. На дорогах гололедица.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется прохладная, а ночью и морозная погода. В ближайшие дни Кольский полуостров будет под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией.
21 декабря местами пройдет снег, температура воздуха ночью составит -6 -11 градусов, при прояснениях до -16, днем -2 -7. На дорогах гололедица.
А 22 декабря, по прогнозам мурманского гидрометцентра, ожидаются интенсивные снегопады.
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