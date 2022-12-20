Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников: контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями

«Ростелеком Контакт-центр» организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. Фото: ПАО Ростелеком

«Ростелеком Контакт-центр» организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Бесплатный круглосуточный номер 8-800-101-10-42 будет работать с 20-го по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в Резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года.

- Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник — Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун Нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней! — сказал Дед Мороз.

- Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу — выделили номер 8-800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей команды, задействованной в проекте, сделало его по-настоящему волшебным. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся! — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Напомним: в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.

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