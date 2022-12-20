Из Мурманска до спорткомплекса «Снежинка» с 4 января начнут ходить автобусы

Из Мурманска до спорткомплекса «Снежинка» и обратно будут курсировать автобусы. Фото: Администрация города Мурманска

Из Мурманска до спорткомплекса «Снежинка» и обратно будут курсировать автобусы. Рейсы по маршруту «Лыжня зовет» запустят в выходные и праздничные дни с 4 января.

Как сообщает минтранс региона, с 11 января транспорт будет ходить каждую среду. Отправление в Мурманске - от конечной остановки на улице Радищева. В обратную сторону - от конечного пункта КП-2 споркомплекса.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт» в разделе расписание с 26 декабря или в группе минтранса.

Напомним: в новогоднюю ночь в Мурманске будут работать два троллейбусных маршрута и три автобусных. Расписания будут синхронизированы.

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