В Оленегорске пройдет сказочный забег Дедов Морозов

В Оленегорске анонсировали сказочный забег Дедов Морозов «От Елки к Елке», который пройдет 14 января в 17.00.
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Оленегорске анонсировали сказочный забег Дедов Морозов «От Елки к Елке», который пройдет 14 января в 17.00.
Как сообщают в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» забег стартует от елки на Центральной площади. Путь новогодних волшебников будет лежать через елки в сквере «Надежда», в сквере «Молодежном» и в сквере «Космонавтики».
- По дороге все сказочные персонажи будут одаривать прохожих конфетами, поздравлениями и делать фотографии со всеми желающими! - отметили в культурном учреждении.
Напомним: жители Мончегорска критикуют снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
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