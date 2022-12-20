В Оленегорске пройдет сказочный забег Дедов Морозов

В Оленегорске анонсировали сказочный забег Дедов Морозов «От Елки к Елке», который пройдет 14 января в 17.00. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Оленегорске анонсировали сказочный забег Дедов Морозов «От Елки к Елке», который пройдет 14 января в 17.00.

Как сообщают в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» забег стартует от елки на Центральной площади. Путь новогодних волшебников будет лежать через елки в сквере «Надежда», в сквере «Молодежном» и в сквере «Космонавтики».

- По дороге все сказочные персонажи будут одаривать прохожих конфетами, поздравлениями и делать фотографии со всеми желающими! - отметили в культурном учреждении.

Напомним: жители Мончегорска критикуют снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

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