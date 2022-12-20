Поступок объяснить не смог. В Кандалакше 72-летний пенсионер украл в супермаркете забытую барсетку

72-летнего жителя Кандалакши задержали. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

63-летний кандалакшанин остался без денег и документов после похода в супермаркет. Мужчина забыл там барсетку, в которой лежали 25 тысяч рублей, банковские карты и документы. Когда он вернулся в магазин, сумки на месте уже не было.

Оказалось, что его имущество украл пожилой мужчина. Тот стоял рядом с северянином и видел, что тот забыл кожаную сумочку. Злоумышленник спрятал находку под куртку и ушел.

72-летнего жителя Кандалакши задержали.

- Мужчина признался в краже, однако пояснить мотивы своего поступка не смог. Деньги он потратить не успел, вернул в полном объеме, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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