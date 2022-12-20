Дальнобойщик помог доставить жизненно необходимое лекарство для ребенка из Ковдора

Дальнобойщик помог семье с тяжелобольным ребенком. Фото: vk.com/fpdnb

Дальнобойщик помог семье с тяжелобольным ребенком из Мурманской области. Как сообщили в группе Фонда помощи детям «Наше Будущее», на днях водитель доставил жизненно необходимое лекарство для ребенка.

- Огромное спасибо за доставку, оплату и неравнодушие! И особо хотим отметить терпеливое, четко слаженное действие мамы ребенка. Здоровья вам! - написали в группе.

Напомним: санавиация доставила подростка с травмой позвоночника из Кандалакши в Мурманск.

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