Под Оленегорском столкнулись Renault и Mercedes

Пострадавших нет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 декабря в районе Оленегорска произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, движение на дороге затруднено.

- В 12.15 на 1291 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись два автомобиля - Renault и Mercedes. Пострадавших нет, - уточнили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске у областной больницы столкнулись маршрутка и машина.

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