«Кто ест хрен и редьку - болеет редко». Северянам дали совет, как сохранить здоровье в период гриппа

Оба корнеплода обладают ярко выраженным едреным и пряным вкусом. Фото: Олеся АНТАНОВИЧ

На Руси говорили: «Кто ест хрен и редьку - болеет редко». У наших предков довольно часто на столе присутствовали эти корнеплоды. Современным людям, привыкшим к экзотическим овощам и фруктам, может показаться странным упоминание об этих овощах. И совершенно напрасно, ведь они приносят огромную пользу организму и являются источником витаминов.

Оба корнеплода обладают ярко выраженным едреным и пряным вкусом. Например, полезные качества черной редьки были известны еще в Древнем Египте, об ее целебной силе писал греческий историк Геродот.

- Все сорта редьки богаты витаминами и микроэлементами – это воистину кладезь пользы. Редька повышает иммунитет, улучшает работу кишечника, снижает уровень сахара и холестерина, лечит от кашля, а за счет маленького содержания калорий поможет снизить вес. Кроме того, редька относится к твердой пище, и, грызя ее, мы укрепляем зубы, - рассказывает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Обязательно воспользуйтесь лечебными свойствами хрена и редьки - включайте их в свой рацион, и простуда, грипп и ОРВИ обойдут вас стороной! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Хрен давно используют для решения многих проблем со здоровьем - за счет богатого содержания витаминов, минералов и биоактивных веществ. Он оказывает положительное влияние на работу различных систем организма и чрезвычайно полезен для защиты от простуды и прочих респираторных заболеваний. Растение оказывает выраженное бактерицидное и противовоспалительное действие. А еще хрен полезен для сохранения молодости и красоты.

Обязательно воспользуйтесь лечебными свойствами хрена и редьки - включайте их в свой рацион, и простуда, грипп и ОРВИ обойдут вас стороной!

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