Мурманская область не вошла в список самых пьющих регионов страны

Под конец года стало известно, какие регионы страны можно назвать самыми злоупотребляющими алкоголем, а какие - самыми трезвыми.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Под конец года стало известно, какие регионы страны можно назвать самыми злоупотребляющими алкоголем, а какие - самыми трезвыми. Мурманской области нет в числе ни одних, ни других.
- Самый пьющий регион в этом году - это Сахалинская область, потом у нас идет Чукотский автономный округ, потом - Курганская область, - сообщил ТАСС депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Самые трезвые субъекты РФ, ожидаемо, Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Напомним: Мурманская область вошла в топ-10 самых курящих регионов страны.
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