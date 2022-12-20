В Мурманске есть всего два подходящих под условия льготной ипотеки дома

Программа льготной ипотеки в регионе пока еще не работает - она находится на согласовании с ДОМ.РФ.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
20 декабря депутаты Мурманской областной Думы приняли поправки в закон о содействии развитию льготного ипотечного кредитования, упростив условия для заявителей.
Сама программа льготной ипотеки в регионе пока еще не работает - она находится на согласовании с ДОМ.РФ.
- Есть определенные сложности с льготной ипотекой. В частности, она распространяется на первичный рынок жилья, а в том же Мурманске на данный момент есть только два таких дома, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
По его словам, ставку при развитии льготной ипотеки будут делать на индивидуальное жилищное строительство, ежегодно в регионе вводятся примерно 300-330 индивидуальных домов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru