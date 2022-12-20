В Мурманске есть всего два подходящих под условия льготной ипотеки дома

Программа льготной ипотеки в регионе пока еще не работает - она находится на согласовании с ДОМ.РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 декабря депутаты Мурманской областной Думы приняли поправки в закон о содействии развитию льготного ипотечного кредитования, упростив условия для заявителей.

Сама программа льготной ипотеки в регионе пока еще не работает - она находится на согласовании с ДОМ.РФ.

- Есть определенные сложности с льготной ипотекой. В частности, она распространяется на первичный рынок жилья, а в том же Мурманске на данный момент есть только два таких дома, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

По его словам, ставку при развитии льготной ипотеки будут делать на индивидуальное жилищное строительство, ежегодно в регионе вводятся примерно 300-330 индивидуальных домов.

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