В Мурманске у областной больницы столкнулись маршрутка и машина

У обоих авто спасатели отключили АКБ. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Утром 20 декабря у Мурманской областной больницы произошло ДТП с участием общественного транспорта. У дома №31/8 столкнулись маршрутка №54 и машина. Информация об аварии поступила в экстренные службы в 10.58.
- Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
У обоих авто спасатели отключили АКБ.
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