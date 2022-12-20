В Мурманске у областной больницы столкнулись маршрутка и машина

У обоих авто спасатели отключили АКБ. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 20 декабря у Мурманской областной больницы произошло ДТП с участием общественного транспорта. У дома №31/8 столкнулись маршрутка №54 и машина. Информация об аварии поступила в экстренные службы в 10.58.

- Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

У обоих авто спасатели отключили АКБ.

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