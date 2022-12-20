Пункты пропуска на границе Мурманской области с Финляндии поменяли график работы

Пункты пропуска на сухопутной российско-финской границе с 19 декабря поменяли свой график работ. Фото: Александр ГЛУЗ

Пункты пропуска на сухопутной российско-финской границе с 19 декабря поменяли свой график работ.

- Международный автомобильный пункт «Лотта» - «Рая–Йосеппи» теперь ежедневно с 10.00 до 16.00, «Салла» - с 11.00 до 15.00, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Отмечается, что время указано московское.

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