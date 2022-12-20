Стали известны подробности пожара в нежилом доме в Териберке

На месте работали четверо пожарных. Фото: vk.com/my_teriberka

Рано утром 20 декабря в Териберке случился пожар рядом с местным домом культуры. В 4.58 поступил сигнал, что горит нежилое двухэтажное здание рядом с пляжем.

- В 06.01 ликвидировали открытое горение, в 07.30 - локализация пожара. Строение сгорело полностью на площади 50 квадратных метров, - сообщили в Управлении по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали четверо пожарных.

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