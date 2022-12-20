В спортивно-досуговом центре Мурманска нарушали права инвалидов на доступную среду

В Мурманске после вмешательства прокуратуры обеспечили доступную среду для инвалидов в Универсальном спортивно-досуговом центре. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Мурманске после вмешательства прокуратуры обеспечили доступную среду для инвалидов в Универсальном спортивно-досуговом центре.

Оказалось, что плавательный бассейн центра создает угрозу получения травм северянами. На спортобъекте не было предупреждений о зонах, представляющих потенциальную опасность.

В адрес руководителя организации внесли представление, после чего руководство учреждения приняло меры к устранению выявленных нарушений.

- Нанесены контрастное выделение ступеней и контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, установлена индукционная портативная система для инвалидов по слуху, на всем пути эвакуации, в том числе на лестницах, нанесена фотолюминесцентная маркировка, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманске организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп.

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