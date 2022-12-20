Список приоритетных категорий участников программы «Свой дом в Арктике» расширили

20 декабря на заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели инициативу регионального правительства о расширении перечня категорий. Фото: Александр ГЛУЗ

20 декабря на заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели инициативу регионального правительства о расширении перечня категорий тех, кто может на приоритетных началась участвовать в программе «Свой дом в Арктике».

- В перечень включаются участники спецоперации, добровольческих формирований. По многочисленным обращениям также добавляются ветераны и инвалиды боевых действий и их супруги. Хочу отметить, что все изменения в «Свой дом в Арктике» вносятся благодаря активности наших граждан, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: в Заполярье изменили требования к получателям льготной ипотеки.

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