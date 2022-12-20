В Мурманской области изменили требования к получателям льготной ипотеки

20 декабря на заседании Мурманской областной Думы были рассмотрены изменения в закон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области готовятся запустить льготное ипотечное кредитование, проект постановления при согласовании с ДОМ.РФ готовится к вынесению на рассмотрение региональным правительством.

20 декабря на заседании Мурманской областной Думы были рассмотрены изменения в закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области».

- Это необходимо для расширения перечня категорий граждан и для совершенствования механизмов программы. Ранее условия для получения льготной ипотеки определялись как необходимость работать и проживать на территории Мурманской области, сейчас не обязательно выполнять их одновременно, можно или жить, или работать. Это повысит привлекательность региона у тех, кто едет к нам трудоустраиваться с мыслью, что надо закрепиться в Заполярье, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области капремонт сорвался в 10 домах.

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