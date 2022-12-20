Эксперт по здоровому питанию в Мурманске: «Чем больше красок в тарелке – тем лучше»

Употребляйте больше овощей и фруктов, и настроение в полярную ночь станет солнечным! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Заполярье - полярная ночь, которая сказывается не лучшим образом на самочувствии и настроении жителей Крайнего Севера. В это непростое время так необходимо поддерживать свой организм витаминами! И в этом северянам помогут овощи и фрукты – природные «антидепрессанты».

Исследования ученых показали, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, менее склонны к депрессии. И все благодаря наличию в них антиоксидантов, а также фолиевой кислоты и селена - веществ, которые усиливают выработку гормона хорошего настроения - серотонина. Среди самых эффективных природных «антидепрессантов» – цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты), бананы, яблоки, шпинат, фасоль.

- Овощи и фрукты неслучайно стоят на первом месте в пирамиде питания. Суточная норма потребления их в свежем виде - минимум 400 граммов. Фрукты и овощи разных цветов содержат в себе множество фотохимических веществ, поэтому чем больше на тарелке будет «красок», тем больше пользы получит ваш организм. А вот картофелем лучше не увлекаться. Есть его можно и нужно, но в отведенные на фрукты и овощи 400 граммов он не входит. Причиной является высокое содержание крахмала, из-за которого картофель относится к сложным углеводам, - рассказывает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

В период «светового голодания» нелегко приходится и нашим глазам. Снижает негативное влияние морковь - этот яркий корнеплод содержит бета-каротин, который укрепляет сетчатку глаза и снижает риск развития катаракты. Также способствуют улучшению зрения тыква, капуста и шпинат - чемпионы по количеству лютеина.

Употребляйте больше овощей и фруктов, и настроение в полярную ночь станет солнечным!

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